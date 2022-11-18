18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tesla 30 bin aracı geri çağırdı

ABD elektrikli araç devi Tesla yaklaşık 30 bin adet Model X otomobili, ön yolcu koltuğundaki hava yastığı sorunu sebebiyle geri çağırma kararı aldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:41
Takip Et

Tesla 30 bin aracı geri çağırdı

Tesla 30 bin aracı geri çağırdı
+
Aa
-

Model X otomobillerin ön koltuğundaki hava yastığının bazı düşük hızda gerçekleşen ve ön koltukta küçük yaştaki bir yolcunun emniyet kemerinin takılı olmadığı anlarda doğru şekilde açılmadığı tespit edildi. Bu sorunun yaralanma riskini arttırabileceği belirtildi.

Tesla bu sorun sebebiyle bir kaza, yaralanma ya da can kaybı yaşandığına ilişkin bir bilgi olmadığını da kaydetti.

Şirket Ulusal Otoban Trafiği Güvenlik İdaresi’ne gönderdiği mektupta, sorunun kablosuz yazılım güncellemesiyle çözüleceğini belirtti.

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, bu ay içinde,, 40 bin adet Model S ve Model X araçlarını, bozuk yollarda ya da araç yolda bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybına ilişkin risk sebebiyle geri çağırmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
1
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
2
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
3
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
4
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
5
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
6
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
7
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.