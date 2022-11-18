Tesla 30 bin aracı geri çağırdı

Model X otomobillerin ön koltuğundaki hava yastığının bazı düşük hızda gerçekleşen ve ön koltukta küçük yaştaki bir yolcunun emniyet kemerinin takılı olmadığı anlarda doğru şekilde açılmadığı tespit edildi. Bu sorunun yaralanma riskini arttırabileceği belirtildi.

Tesla bu sorun sebebiyle bir kaza, yaralanma ya da can kaybı yaşandığına ilişkin bir bilgi olmadığını da kaydetti.

Şirket Ulusal Otoban Trafiği Güvenlik İdaresi’ne gönderdiği mektupta, sorunun kablosuz yazılım güncellemesiyle çözüleceğini belirtti.

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, bu ay içinde,, 40 bin adet Model S ve Model X araçlarını, bozuk yollarda ya da araç yolda bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybına ilişkin risk sebebiyle geri çağırmıştı.