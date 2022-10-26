Elon Musk'tan ilginç bir hareket daha. Elinde lavaboyla Twitter binasına daldı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için imza atacağı haberlerinin yayılmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Musk, elinde lavabo ile Twitter binasına girdi.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

CUMA GÜNÜ RESMEN AÇIKLANACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Nisan ayı içerisinde 44 milyar dolara Twitter'ı satın almak isteyen ardından mayısta yaptığı açıklama ile Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, sosyal medya devi için bir kez daha harekete geçti. Elon Musk'a yakın kaynaklar, 44 milyar dolarlık satın almanın cuma gününe kadar gerçekleşeceğini söyledi.

SATIN ALMADA SONA GELİNDİ

Musk'ın 44 milyar dolarlık ödeme için finans şirketleri ile temasa geçtiği ve Sequoia Capital, Binance, Katar Yatırım Otoritesi gibi finansörlerin Musk'ın avukatlarıyla görüşerek finansman taahhüdü için gerekli evrakları aldıklarını belirtti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına fon sağlamayı taahhüt eden bankaların, nihai borç finansmanı anlaşması için bir araya geldiği ve gerekli evrakları imzalama sürecinde sona gelindiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Twitter kaynakları açıklama yapmaktan kaçınırken, Musk'ın avukatları da herhangi bir yorumda bulunmadı.