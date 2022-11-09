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Elon Musk kara kara düşünmeye başladı. Twitter uğursuz geldi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra 3,95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:30
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Elon Musk kara kara düşünmeye başladı. Twitter uğursuz geldi

Elon Musk kara kara düşünmeye başladı. Twitter uğursuz geldi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.

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