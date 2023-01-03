Elon Musk’ın şirketi Tesla'ya 2,2 milyon dolar para cezası

Elon Musk’ın sahibi olduğu teknoloji devi Tesla, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC) tarafından 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Düzenleyici kurum, araçların sürüş mesafesi hakkında paylaşılan verilerin yanıltıcı olduğunu düşünüyor.

NEDENİ

Hatırlamak gerekirse Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Tesla Model 3'ün düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili sunduğu gerekçesiyle elektrikli araç devine soruşturma başlatmıştı. Tesla, şubat ayında başlatılan bu soruşturma kapsamında web sitesinde yer alan reklamları değiştirse de, komisyon son kararını verdi.

Salı günü yapılan açıklamada KFTC, sürüş menzili, şarj hızları ve yakıt maliyeti tasarrufu verilerinde abartılı ve yanıltıcı veriler sebebiyle Tesla'ya 2,85 milyar won (2,2 milyon dolar) para cezası uygulayacağını açıkladı. Ayrıca düzenleyici kurum, iptal politikası hakkında tüketicilere yeterli bilgi sağlamadığı ve Elektronik Ticaret Yasası'nın ihlali nedeniyle otomobil üreticisine 1 milyon won ek ceza vermeyi planlıyor.

Bildirilenlere göre 2015 yılından 2022 Eylül ayında kadar Tesla, Güney Kore'de 45.812 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar ile yüzde 13'lük yerel pazar payına ulaşan elektrikli araç devi, ülkede Hyundai Motor ve Kia'dan sonra en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olarak varlık gösteriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.