TFF başkanlığında Ali Koç'un rolü ortaya çıktı

Ülkemizdeki garipliklerin hızına yetişemiyoruz. Hemen hemen her gün yeni bir olaya şahit oluyor, "Bundan sonrası artık beni şaşırtmaz" diyoruz. Ama 1-2 gün yada 1-2 saat geçtikten sonra yeni yeni tecrübeler ediniyoruz.

Türk futbolu da ülkemizin yansıması aslında. Gariplikler paralel ilerliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'de başkanlık seçimi var. En önemli aday Servet Yardımcı'ydı. Yeterli imza sayısının kat be kat fazlasını toplamış, resmi başvurusunu tamamlamıştı. Koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sonra kendisine "Sihirli bir el" değdi, çekildi. Sadece adaylık konusunda geri adım atmakla kalmadı UEFA'da devam eden icra kurlu üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'nı da bıraktı. Adeta pılını pırtısını topladı kaçtı. "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen" diyen Servet Yardımcı, malum kirli yapıdan şikayet etti, kurulan kumpaslardan yakındı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketlisi, ona yakın isimlerden olan Rizeli Servet Yardımcı'yı geri adım attıran bu güç kimi istiyor?

Görev süresi boyunca skandallarla anılan, Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin belki de en kötü başkanı olarak değerlendirebileceğimiz Mehmet Büyükekşi'yi mi?

Ya da Trabzonspor'da başkanlık görevindeyken Gaziantep maçındaki kötü performansları nedeniyle hakemleri soyunma odasına kilitleyen, onca çabaya rağmen saatlerce bekleten İbrahim Hacıosmanoğlu' mu?

Ölümü gösterip bayılmaya mı razı edecekler Türk futbolseverleri?

Bir diğer seçenek de seçim tarihinin ertelenip yeni bir takvim hazırlanması. Bu süreçte herkesin birleşeceği yeni bir başkan adayının belirlenmesi de muhtemel.

Ancak bana göre asıl konu kimi başkan görmek istedikleri değil kimin gitmesini istedikleri...

Hedefteki kişi çok net: Ali Koç...

Ne demişti Ali Koç? "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe asla şampiyon olamaz.” Buna rağmen yeniden adaylığını açıkladı, Aziz Yıldırım'a karşı büyük bir farkla kazandı. Adeta bir meydan okumaydı Ali Koç'un yaptığı...

Gizli gücün cevabı gecikmedi. Servet Yardımcı'ya geri adım attırıldı Mehmet Büyükekşi'nin önü açıldı.

Zaten Aziz Yıldırım da adaylık sürecinde yaptığı toplantılarda, "Ben seçilirsem federasyon başkanı gider. Aksi halde devam eder" ifadesini kullanıyordu. Yanılmadı Aziz Yıldırım.

Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şimdi kara kara düşünüyor, "Acaba biz hata mı ettik?" diyor. "Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" cümlesi kafalarından çıkmıyor.

Mourinho'yu takımın başına getirmesine rağmen Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı bile. Transfer çalışmalarının yanında bu yapıyla mücadeleye de önem vermesi şart Ali Koç'un.

Başarılı olur mu? Şu an için işi çok zor. Özellikle de camia bu kadar kırılganken...