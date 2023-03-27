27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Julio Sezar'dan Jorge Jesus açıklaması. Brezilya milli takımı için arabuluculuk yaptı mı?

Julio Sezar'dan Jorge Jesus açıklaması. Brezilya milli takımı için arabuluculuk yaptı mı?

Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:26
Takip Et

Julio Sezar'dan Jesus hakkında açıklama

Julio Sezar'dan Jorge Jesus açıklaması. Brezilya milli takımı için arabuluculuk yaptı mı?
+
Aa
-

Julio Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Uluslararası basında, teknik direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim.”

‘BANA BU KONUDA ULAŞILMADI’
“Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece…”

‘YARDIM İSTENİRSE DESTEK VERİRİM’
“Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu durum henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan…”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
3
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
6
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
7
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.