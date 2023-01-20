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�nsal Ban'�n kasas�ndan Korkmaz Karaca'ya dev para transferi ortaya ��kt�

AKP�li milletvekili Zehra Ta�keseno�lu�nun bo�anma a�amas�ndaki e�i �nsal Ban hakk�nda d�zenlenen MASAK raporundan �arp�c� ayr�nt�lar ��kt�. Raporda �nsal Ban��n gizli kasas� Ahmet Karaka���n Cumhurba�kanl��� eski Ba�dan��man� Korkmaz Karaca�ya 1 milyon 917 bin lira g�nderdi�i belirtildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:51
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�nsal Ban'�n kasas�ndan Karaca'ya dev para transferi

�nsal Ban'�n kasas�ndan Korkmaz Karaca'ya dev para transferi ortaya ��kt�
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AKP�li Zehra Ta�kesenlio�lu ile bo�anma a�amas�ndayken Sedat Peker�e video g�nderdi�i iddias�yla tutuklanan �nsal Ban hakk�nda haz�rlanan Mali Su�lar� Ara�t�rma Kurulu (MASAK) raporu, Cumhurba�kanl��� eski Ba�dan��man� Korkmaz Karaca�ya uzand�. Rapora g�re, Ban��n gizli kasas� oldu�u �ne s�r�len �of�r� Ahmet Karaka�, Peker�in iddialar�ndan sonra Cumhurba�kanl��� Ba�dan��manl���ndan istifa eden Korkmaz Karaca�ya 1 milyon 917 bin lira g�nderdi. Raporda, yakla��k 3.5 y�l evli kalan Ta�kesenlio�lu ve Ban �ifti aras�nda tek bir hesap hareketi dahi olmamas� ise dikkat �ekti. Bo�anma davas�n�n dilek�esinde, Ta�kesenlio�lu'nun Ban'a 2.5 milyon dolar verdi�i, Ban'�n da bu paralarla l�ks bir tekne ve Matrix isimli bir �irketten hisse ald��� �ne s�r�l�yordu.

�MAL VARLI�INI AKLAMA�SORU�TURMASI

T24�ten Asuman Aranca�n�n haberine g�re, THK �niversitesi eski Rekt�r� �nsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Ta�kesenlio�lu ile bo�anma a�amas�nda oldu�u s�re�te, organize su� �rg�t� lideri Sedat Peker�e Ta�kesenlio�lu�nun gizlice kayda al�nm�� g�r�nt�lerini verdi�i iddias�yla tutuklanm��t�. Ban ve Peker hakk�nda bu konuya ili�kin dava a��lm��, Ankara Ba�savc�l����n�n Ban hakk�nda ayr�ca �Su�tan kaynaklanan mal varl��� de�erlerini aklama� iddias�yla soru�turma y�r�tt��� ortaya ��km��t�.

KARACA�YA 1.9 M�LYON

Bu soru�turma kapsam�nda Ban, �ocuklar� ve �of�r� Ahmet Karaka� hakk�nda haz�rlanan MASAK raporunda dikkat �ekici bilgiler yer ald�. Peker�in, eski Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK) ba�kan� Ali Fuat Ta�kesenlio�lu ve karde�i Zehra Ta�kesenlio�lu�nun i� kad�n� Mine Tozlu Sineren�den 12 milyon TL r��vet istedi�ini �ne s�rd��� payla��mlar�nda, r��vet a��nda yer ald���n� iddia etti�i Korkmaz Karaca�n�n ismi de Ban hakk�ndaki MASAK raporuna girdi. Raporda, Ban��n gizli kasas� oldu�u iddia edilen ve hesab�nda milyonlarca lira bulunan �of�r� Karaka���n, 2017 y�l� sonras�nda yapt��� para transferlerine ili�kin bilgilere yer verildi. Buna g�re 2017 ile 2022 y�llar� aras�nda hesab�ndan toplam 562.9 milyon lira para ��k��� olan Karaka�, Peker�in iddialar�ndan sonra Cumhurba�kanl��� Ba�dan��manl���ndan istifa eden Korkmaz Karaca�ya 1 milyon 917 bin lira g�nderdi. Raporda paran�n g�nderildi�i tarih ise yer almad�.

RAPORDA TA�KESENL�O�LU YOK

Raporda, Ta�kesenlio�lu ile yakla��k 3.5 y�l evli kalan ve bo�anma davalar� halen devam eden Ban aras�nda hi� hesap hareketi �bulunmamas�� ise dikkat �ekti. A�ustos ay�nda bo�anma davas� a�an Ta�kesenlio�lu�nun avukat� taraf�ndan mahkemeye sunulan dava dilek�esinde, Ta�kesenlio�lu�nun Ban�a 2.5 milyon dolar nakit para verdi�i, Ban��n da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir �irketten pay ald��� belirtiliyordu. Buna kar��n raporda Ta�kesenlio�lu ile Ban aras�nda tek bir hesap hareketine dahi yer verilmedi.

L�KS TEKNEYE 3.7 M�LYON EURO

Bo�anma dilek�esinde, Ban��n Ta�kesenlio�lu�ndan ald��� paralarla ilk �nce 750 bin liraya tekne ald���, sonras�nda bu tekneyi satarak 4.5 milyon Euro�ya yeni bir tekne ald��� anlat�l�yordu. MASAK raporunda tekne al�m� i�in, Ban��n �of�r� Karaka� �zerine kay�tl� g�r�nen Mengen Organik firmas� hesab�ndan Malta merkezli BQ Maritime Limited isimli bir off-shore firmas�na 3.7 milyon Euro (yakla��k 67 milyon lira) g�nderildi�i bilgisi de yer ald�.

�AKICI�NIN YAKIN ARKADA�INA 2.5 M�LYON

Raporda g�ze �arpan bir di�er hesap hareketi de Ban ve Karaka� taraf�ndan Toygar Yedig�z�e g�nderilen toplam 2.5 milyon lira oldu. Organize su� �rg�t� liderli�inden h�k�m giyen Alaattin �ak�c�, af ile tahliye olduktan sonra sosyal medyadan yapt��� bir payla��mda, ��ok yak�n arkada�lar�m� diyerek Yedig�z��n de aralar�nda bulundu�u isimlerle foto�raf�n� payla�m��t�. Yedig�z��n sahibi oldu�u firman�n, Kas�mpa�a�da kurulacak olan RTE m�zesini yapaca�� g�ndeme gelmi�ti.

KEND�S�NE DE PARA G�NDERM��

Raporda Ban��n, k�z� Ece Gizay Ban��n Yunanistan'da bulunan hesab�na 2021 y�l� Aral�k ay�nda toplam 168 bin Euro, ayn� d�nemde kendisinin Yunanistan�daki hesab�na da 337 bin Euro yat�rd��� kaydedilirken, Bu�ra Ban��n ABD�de bulunan hesab�na ise yakla��k 20 bin dolar g�nderdi�i belirtildi. Buna kar��n raporda, Ban��n hesab�ndaki d�viz giri� ��k��lar�n�n detaylar� yer almad�.

200 M�LYONLUK ARAZI M�LLETVEK�L� E��N�N �OF�R�NE A�T �IKMI�TI

Cumhurba�kan� Erdo�an��n eski doktoru Turhan ��mez, Mengen�de 200 milyon lira de�erindeki arazinin bir milletvekilinin dan��manl���n� yapan e�inin ve e�inin �of�r� taraf�ndan sat�n al�nd���n� a��klam��t�. ��mez bu sat��la ilgili belgeleri ve g�r�nt�leri yay�nlad�.

Sosyal medya hesab�ndan payla��m yapan ��mez; �Kimsesizlerin kimi, Sesiz y���nlar�n sesi olmak i�in yola ��km��lard�� ifadelerini kulland�.

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Yıllar önce
20.01.2023 11:40
Baklava çaldığı için tutuklanan çocuklar vardı. Şimdi milyarlarca liralık rüşvet çarkları belgeleriyle ortaya konuyor ama en ufak bir hareket yok. 20 yılda ülkenin geldiği durum tam da bu  
 
İlkgun salih
20.01.2023 11:32
Bunların hepsi doğru yapılmış hareketler,doğru olmayan kişiler gevşek ve tutarsız seviyesiz kişiler ,devletin de gizli saklisi tabi ki olmalı olacak ,bu birşey ifade etmez .bana göre siyonist İsrail'e  
 
A.Aydın
20.01.2023 11:29
Bu soygunculara hiçbir işlem yapmayan ve yaptırmayanları, Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz hesabını o sorsun İnşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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