�nsal Ban'�n kasas�ndan Korkmaz Karaca'ya dev para transferi ortaya ��kt�

AKP�li Zehra Ta�kesenlio�lu ile bo�anma a�amas�ndayken Sedat Peker�e video g�nderdi�i iddias�yla tutuklanan �nsal Ban hakk�nda haz�rlanan Mali Su�lar� Ara�t�rma Kurulu (MASAK) raporu, Cumhurba�kanl��� eski Ba�dan��man� Korkmaz Karaca�ya uzand�. Rapora g�re, Ban��n gizli kasas� oldu�u �ne s�r�len �of�r� Ahmet Karaka�, Peker�in iddialar�ndan sonra Cumhurba�kanl��� Ba�dan��manl���ndan istifa eden Korkmaz Karaca�ya 1 milyon 917 bin lira g�nderdi. Raporda, yakla��k 3.5 y�l evli kalan Ta�kesenlio�lu ve Ban �ifti aras�nda tek bir hesap hareketi dahi olmamas� ise dikkat �ekti. Bo�anma davas�n�n dilek�esinde, Ta�kesenlio�lu'nun Ban'a 2.5 milyon dolar verdi�i, Ban'�n da bu paralarla l�ks bir tekne ve Matrix isimli bir �irketten hisse ald��� �ne s�r�l�yordu.

�MAL VARLI�INI AKLAMA�SORU�TURMASI

T24�ten Asuman Aranca�n�n haberine g�re, THK �niversitesi eski Rekt�r� �nsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Ta�kesenlio�lu ile bo�anma a�amas�nda oldu�u s�re�te, organize su� �rg�t� lideri Sedat Peker�e Ta�kesenlio�lu�nun gizlice kayda al�nm�� g�r�nt�lerini verdi�i iddias�yla tutuklanm��t�. Ban ve Peker hakk�nda bu konuya ili�kin dava a��lm��, Ankara Ba�savc�l����n�n Ban hakk�nda ayr�ca �Su�tan kaynaklanan mal varl��� de�erlerini aklama� iddias�yla soru�turma y�r�tt��� ortaya ��km��t�.

KARACA�YA 1.9 M�LYON

Bu soru�turma kapsam�nda Ban, �ocuklar� ve �of�r� Ahmet Karaka� hakk�nda haz�rlanan MASAK raporunda dikkat �ekici bilgiler yer ald�. Peker�in, eski Sermaye Piyasas� Kurulu (SPK) ba�kan� Ali Fuat Ta�kesenlio�lu ve karde�i Zehra Ta�kesenlio�lu�nun i� kad�n� Mine Tozlu Sineren�den 12 milyon TL r��vet istedi�ini �ne s�rd��� payla��mlar�nda, r��vet a��nda yer ald���n� iddia etti�i Korkmaz Karaca�n�n ismi de Ban hakk�ndaki MASAK raporuna girdi. Raporda, Ban��n gizli kasas� oldu�u iddia edilen ve hesab�nda milyonlarca lira bulunan �of�r� Karaka���n, 2017 y�l� sonras�nda yapt��� para transferlerine ili�kin bilgilere yer verildi. Buna g�re 2017 ile 2022 y�llar� aras�nda hesab�ndan toplam 562.9 milyon lira para ��k��� olan Karaka�, Peker�in iddialar�ndan sonra Cumhurba�kanl��� Ba�dan��manl���ndan istifa eden Korkmaz Karaca�ya 1 milyon 917 bin lira g�nderdi. Raporda paran�n g�nderildi�i tarih ise yer almad�.

RAPORDA TA�KESENL�O�LU YOK

Raporda, Ta�kesenlio�lu ile yakla��k 3.5 y�l evli kalan ve bo�anma davalar� halen devam eden Ban aras�nda hi� hesap hareketi �bulunmamas�� ise dikkat �ekti. A�ustos ay�nda bo�anma davas� a�an Ta�kesenlio�lu�nun avukat� taraf�ndan mahkemeye sunulan dava dilek�esinde, Ta�kesenlio�lu�nun Ban�a 2.5 milyon dolar nakit para verdi�i, Ban��n da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir �irketten pay ald��� belirtiliyordu. Buna kar��n raporda Ta�kesenlio�lu ile Ban aras�nda tek bir hesap hareketine dahi yer verilmedi.

L�KS TEKNEYE 3.7 M�LYON EURO

Bo�anma dilek�esinde, Ban��n Ta�kesenlio�lu�ndan ald��� paralarla ilk �nce 750 bin liraya tekne ald���, sonras�nda bu tekneyi satarak 4.5 milyon Euro�ya yeni bir tekne ald��� anlat�l�yordu. MASAK raporunda tekne al�m� i�in, Ban��n �of�r� Karaka� �zerine kay�tl� g�r�nen Mengen Organik firmas� hesab�ndan Malta merkezli BQ Maritime Limited isimli bir off-shore firmas�na 3.7 milyon Euro (yakla��k 67 milyon lira) g�nderildi�i bilgisi de yer ald�.

�AKICI�NIN YAKIN ARKADA�INA 2.5 M�LYON

Raporda g�ze �arpan bir di�er hesap hareketi de Ban ve Karaka� taraf�ndan Toygar Yedig�z�e g�nderilen toplam 2.5 milyon lira oldu. Organize su� �rg�t� liderli�inden h�k�m giyen Alaattin �ak�c�, af ile tahliye olduktan sonra sosyal medyadan yapt��� bir payla��mda, ��ok yak�n arkada�lar�m� diyerek Yedig�z��n de aralar�nda bulundu�u isimlerle foto�raf�n� payla�m��t�. Yedig�z��n sahibi oldu�u firman�n, Kas�mpa�a�da kurulacak olan RTE m�zesini yapaca�� g�ndeme gelmi�ti.

KEND�S�NE DE PARA G�NDERM��

Raporda Ban��n, k�z� Ece Gizay Ban��n Yunanistan'da bulunan hesab�na 2021 y�l� Aral�k ay�nda toplam 168 bin Euro, ayn� d�nemde kendisinin Yunanistan�daki hesab�na da 337 bin Euro yat�rd��� kaydedilirken, Bu�ra Ban��n ABD�de bulunan hesab�na ise yakla��k 20 bin dolar g�nderdi�i belirtildi. Buna kar��n raporda, Ban��n hesab�ndaki d�viz giri� ��k��lar�n�n detaylar� yer almad�.

200 M�LYONLUK ARAZI M�LLETVEK�L� E��N�N �OF�R�NE A�T �IKMI�TI

Cumhurba�kan� Erdo�an��n eski doktoru Turhan ��mez, Mengen�de 200 milyon lira de�erindeki arazinin bir milletvekilinin dan��manl���n� yapan e�inin ve e�inin �of�r� taraf�ndan sat�n al�nd���n� a��klam��t�. ��mez bu sat��la ilgili belgeleri ve g�r�nt�leri yay�nlad�.

Sosyal medya hesab�ndan payla��m yapan ��mez; �Kimsesizlerin kimi, Sesiz y���nlar�n sesi olmak i�in yola ��km��lard�� ifadelerini kulland�.