THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı

Rahime Sezgin
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Kahramanmaraş depreminde depremzedelere 1000 konut yapma sözü vermişti. Bu sözü hatırlatan ünlü havalimanı muhabiri Ali Kıdık, "Tam 360 gün geçti ama ne bir arsa alındı ne bir çivi çakıldı" dedi.

53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Deprem zamanında verilen sözlerin büyük çoğunluğu yalnızca vaadde kaldı.

Bunlardan biri de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan geldi.

BİN EV VAADİNDE BULUNMUŞTU

Bolat, 6 Şubat 2023 tarihinde şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı var. Biz ise bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler ve STK'lar sizler de var mısınız? Sizin de burada bir mahalleniz olsun."

ALİ KIDIK: DEPREM ÜZERİNDEN SÖYLENEN YALANLARA BİR TANESİ DAHA EKLENDİ

Bolat'ın bu sözlerini hatırlatan ünlü havalimanı muhabiri Ali Kıdık sosyal medya üzerinden bu vaadi hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 1000 konut yapma sözü vermişti. Bu konutların bir yıl içinde teslim edileceğini duyurmuştu. Depremden hemen sonra yapılan açıklamanın ardından tam 360 gün geçmesine karşılık ne bir arsa alındı ne bir çivi çakıldı. Deprem üzerinden söylenen yalanlara bir tanesi daha eklendi. Bolat, buna ne yalan uyduracaksın?

Söz veriliş tarihi : 11 Şubat 2023

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