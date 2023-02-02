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TikTok CEO’su ifade verecek. İşler karıştı

TikTok CEO’su Shou Zi Chew 23 Mart’ta Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:34
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TikTok CEO’su Shou Zi Chew ifade verecek

TikTok CEO’su ifade verecek. İşler karıştı
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The FGuardian’da yer alan habere göre, Çin merkezli uygulama TikTok’un veri güvenliğine ilişkin endişeler büyürken TikTok CEO’su Shou Zi Chew, 23 Mart’ta ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

TikTok COO’su Vanessa Pappas, Eylül ayında milletvekillerinden benzer sorularla karşılaştı. Komite başkanı Cathy McMorris Rodgers yaptığı açıklamada, “ByteDance’a ait TikTok, Çin Komünist Partisinin Amerikan kullanıcı verilerine erişmesine bilerek izin verdi.” dedi.

“Amerikalılar, bu eylemlerin gizliliklerini ve veri güvenliklerini nasıl etkilediğinin yanı sıra TikTok’un çocuklarımızı çevrimiçi ve çevrimdışı zararlardan korumak için hangi önlemleri aldığını bilmeyi hak ediyor. Uygulama yetkilileri ile endişelerimizi netleştirdik. Şimdi de aktif eylemler alarak devam etme zamanı geldi” ifadeleri de eklendi.

Şirketin güvenliği ve Çinli yetkililerle ilişkisi son birkaç yılda ABD’li yetkililerin dikkatini çekti. O zamandan beri ABD ve uygulama arasında bir gerginlik söz konusu.

4 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Şirket, ABD kullanıcı verilerini yerel Oracle sunucularında depolayarak ve bu tür verileri ABD ve Singapur’daki kendi sunucularından silerek düzenleyicilerin ve seçilmiş yetkililerin endişelerini gidermeye çalıştı. Oracle, Çin müdahalesi belirtileri için şirketin algoritmalarını ve içerik denetleme modellerini inceliyor.

Geçen ay TikTok, birkaç gazetecinin verilerine erişen dört çalışanı işten çıkardığını söyledi. Yine Aralık ayında, milletvekilleri devasa bir harcama yasa tasarısını kabul ettiler.

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Mert
2.02.2023 11:57
inşallah sonsuza dek kapatılır  
 
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