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TikTok'a dev ceza: Soruşturma sonuçlandı

Sosyal medya paylaşım uygulamalarından olan TikTok'a çerez kullanımı sebebiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucunda TikTok'a beş milyon Euroluk ceza verildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:36
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TikTok'a çerez kullanımından büyük ceza

TikTok'a dev ceza: Soruşturma sonuçlandı
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Geçtiğimiz günlerde TikTok’ın İngiltere ve İrlanda gibi web platformlarında çerez kullanımına yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Çerez soruşturmasının ardından TikTok’ta bu kullanımını devre dışı bırakma kararı verildiği ifade edildi. Ancak uygulama kullanıcılarına bu çerezleri kaldırması için herhangi bir kolaylık sağlamadı. Dolayısıyla TikTok önemli bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

TİKTOK'A KURALLARA UYULMASI SEBEBİYLE 5 MİLYON EUROLUK CEZA

İngiltere ve İrlanda’da TikTok'a 5 milyon Euro para cezası verildi. Mayıs 2020 ile Haziran 2022 arasını kapsayan incelemede, sitedeki çerezlerin amacının yeteri kadar belirtilmediği ve kullanıcılara yeterli bilgi vermediği ortaya çıktı.

Para cezasının yapılan ihlaller ve etkilenen kişi sayısı ile belirlendiği ifade eden Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), verilen cezanın Veri Koruma Yasası’nın 82. Maddesi’ne dayandığını belirtti.

CNIL, Kasım 2022’den bu yana App Store reklamları nedeniyle Apple’a 8 milyon euro ve Microsoft’a çerez toplama yüzünden 60 milyon euro ve belirtilen düzenlemelere uymaması nedeniyle Discord’a 800 bin euro para cezası kesildi.

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