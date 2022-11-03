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Mehmet Ali Erbil'e TikTok'ta Ronaldo tuzağı. Çok fena kandırdılar

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla gündemde olan ve mahkemeye son olarak gitmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkartılan Mehmet Ali Erbil yine TikTok ile gündemde. TikTok'ta açtığı yayınlarla dikkat çeken Erbil ile bu defa fena dalga geçtiler.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:26
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Çok fena kandırdılar. Mehmet Ali Erbil'e TikTok'ta Ronaldo tuzağı

Mehmet Ali Erbil'e TikTok'ta Ronaldo tuzağı. Çok fena kandırdılar
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TikTok’a girdiği günden beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sahte bir hesap tarafından trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalışınca o anlar olay oldu. Erbil'in kızı Yasemin Erbil ise o anları paylaşıp babasına yalvardı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil oldukça heyecanlanırken kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalıştı.

YASMİN ERBİL DE PAYLAŞTI

Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Sosyal medyada dalga konusu olan Erbil'i gören kızı Yasmin Erbil de o anları paylaştı.

Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına “N'olur kapat artık Tiktok'u ya n'olur" diyerek yalvardı.

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