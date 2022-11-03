Mehmet Ali Erbil'e TikTok'ta Ronaldo tuzağı. Çok fena kandırdılar

TikTok’a girdiği günden beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sahte bir hesap tarafından trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalışınca o anlar olay oldu. Erbil'in kızı Yasemin Erbil ise o anları paylaşıp babasına yalvardı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil oldukça heyecanlanırken kendisini de İngilizce olarak tanıtmaya çalıştı.

YASMİN ERBİL DE PAYLAŞTI

Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Sosyal medyada dalga konusu olan Erbil'i gören kızı Yasmin Erbil de o anları paylaştı.

Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına “N'olur kapat artık Tiktok'u ya n'olur" diyerek yalvardı.