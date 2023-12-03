Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü

“Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.