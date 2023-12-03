Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü

“Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. “Yakışıklı güvenlik” olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve “Xorto” adıyla tanınan Burak Taşkıran’ın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı.

ekran-goruntusu-2023-12-03-194237.jpg

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ekran-goruntusu-2023-12-03-194203.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194054.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194352.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194437.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194352-001.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194437-001.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-194733.jpg

İlgili Haberler
Avukat Feyza Altun'un yaptığı ihbarın konusu şoke etti. Dilan ve Engin Polat çiftine bir soruşturma daha açıldı
TikTok Türkiye’de yasaklanacak mı? AKP’li isim açıkladı
Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya soruşturma
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya soruşturma
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma. MASAK’ın takibe almıştı...
‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenlerine soruşturma: Tüm mal varlıklarına el konuldu
Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü Gündem
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber Spor
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber
Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı Dünya
Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar Spor
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar
Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor Dünya
Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon' Gündem
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon'