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TikTok'a çifte dava. Savunmaya geçti

Sosyal medya uygulamalarından TikTok'a güven ve mahremiyet nedeniyle çifte dava açıldı. TikTok yönetimi konuyla ilgili hemen savunmaya geçti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:39
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TikTok'a güven ve mahremiyetten iki dava açıldı

TikTok'a çifte dava. Savunmaya geçti
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Indiana, TikTok için açtığı dava için algoritmanın alkol, uyuşturucu madde kullanımı ve cinsellik gibi uygunsuz görülen içerikleri desteklediği ve öne çıkardığını belirtti. Sosyal medya platformunun Çin hükümetinin hassas tüketici bilgilerine erişmesi konusunda da yeteri kadar bilgi vermediğinden şikayet etiği ifade edildi.

TikTok konuyla ilgili açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal olarak güvenlik alanında bütün endişelerini giderebileceğini söyledi.

TikTok’a dava açan Başsavcı Todd Rokita, Amerika Birleşik Devletleri eyaleti tarafından ByteDance’e karşı ilk olduğunu söyledi. Ek olarak da davayla ilgili şu sözleri söyledi:

“TikTok, kullanıcılara verdiği zararı çok iyi bilen ve Çinli bir şirket tarafından şüphelenmeyen tüketicilere salınan kötü niyetli ve tehditkar bir tehdittir. Bu çift dava ile TikTok’u yasalarını ihlal eden yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalarını durdurmaya zorlamayı umuyoruz."

FBI, TikTok’u Amerikalı ve Avrupalı kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmakla suçlamıştı. Yaptığı açıklamalarda da yine Çin’den bahsederek veri toplayıp toplamadığı konusunda endişeleri olduğunu bildirdi. TikTok, geçtiğimiz haftalarda savaştan dolayı mağdur sığınmacıların bilinçli olarak canlı yayında dilendirilip gelirlerinden komisyon almasıyla da gündem olmuştu.

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