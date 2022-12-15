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TikTok uygulama ekranında milyonları etkileyecek güncelleme

TikTok diğer uygulamalarla rekabeti bir üst seviyeye çıkararak uygulama ekranında yeni değişiklikler yapacağını açıkladı. TikTok yöneticileri uygulamada ekranın yatay olarak genişletileceğini belirtti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:20
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TikTok uygulamasının ekranı yatay olarak genişleyecek

TikTok uygulama ekranında milyonları etkileyecek güncelleme
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TikTok üzerinde aylardır çalıştığı 'yan ekran gelişmesi' özelliğini test ettiğini açıkladı. Hatta özelliğin şu anda bazı TikTok kullanıcılarına sunulduğunu ifade etti. Bu teste dahil olan kullanıcıların akışlarında yer alan kare veya dikdörtgen videolarda bir düğme göreceği onaylandı. Kullanıcılar bu düğmeye dokunduklarında, video tüm ekranı kaplayacak şekilde yatay olarak genişleyecek.

TİKTOK YAN EKRANI TEST ETMEYE BAŞLADI

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; TikTok bu özelliği getirirse kullanıcılar artık bunu yapmak zorunda kalmayacak ve diğer içerik oluşturucular da manzara videoları çekmeye yatkınlık gösterebilir. Güncellemenin gelmesi, diğer faktörlerin yanı sıra, test edenlerin özelliği beğenip beğenmeyeceğine bağlı olarak aktarıldı.

Bu, şirketin YouTube’u daha çok seven kitleleri yakalamak için yaptığı en son hamle olduğu biliniyor. Örneğin, bu yılın başlarında TikTok maksimum video uzunluğunu üç dakikadan on dakikaya çıkardı.

TechCrunch raporuna göre, çocuklar ve gençler 2020'nin ortasından bu yana TikTok'ta YouTube'dan daha fazla zaman geçiriyorlar.

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