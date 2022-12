TikTok'ta casusluk skandalı: Yasak geliyor

The New York Times’da yer alan habere göre; TikTok’un ana şirketi ByteDance, çalışanlarının casusluk yaptığını kabul etti. Haberde bazı TikTok çalışanları üç Forbes muhabirinin, bir Financial Times muhabirinin ve özel bilgileriyle bağlantılı küçük bir grubun ses kayıtlarını dışarı sızdırdı. TikTok, casusluk yapan çalışanlarını şirketten kovduğunu açıkladı.

TikTok'ın, ABD ile gergin bir ilişki içinde olduğu bilinirken, casusluk skandalının ardından ABD‘nin sert yaptırımlarına maruz kaldığı ifade edildi. İddialara göre ABD'de TikTok'un yasaklanmasıyla sonuçlanabileceği ifade edildi. Son yaşananların ardından şirkete büyük bir yaptırım beklendiği aktarıldı. TikTok, daha önce de benzer bir casusluk vakasıyla karşı karıya kaldığını açıkladı.

TikTok ana şirketi ByteDance, geçtiğimiz aylarda kendilerine yönlendirilen ABD vatandaşlarının verilerini ülke dışına çıkarma suçlamalarını üstü kapalı da olsa kabul etmişti. Şirket, harekete geçti ve bazı radikal kararlar almaya başladı. Bu kararlardan ilk etkilenen de TikTok güvenlik şefi oldu. Şirket içinden sızan bilgilere göre bu istifaların devamı gelecek.