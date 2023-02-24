TikTok'da kullanıcılara para kazandıracak uygulama: Videolar 1 dakikaya çıkıyor

Son yılların en popüler platformlarından biri olan TikTok, bazı ülkelerde test edilen yeni bir programı tanıtıma aldığını açıkladı. Yaratıcılık Programı adı verilen bu program ile artık TikTok kullanıcıları 1 dakikanın üzerinde video çekerek para kazanabileceğini belirtti. Ancak bunun yanında bazı koşulların da sağlanması gerektiği belirtildi.

PARA KAZANMA FORMATI TEST AŞAMASINDA

Sosyal medya kullanıcısının yoğun olarak kullandığı uygulamalardan biri olan TikTok dünyanın en popüler platformlarından oldu. ABD, Fransa ve Brezilya’da test edilen ‘Creativity Program’ yani ‘Yaratıcılık Programı’ ismi verilen programla TikTok bir değişime uğrayacağı belirtildi.

Şimdilik yalnızca davetlilerin katılabildiği programa yakın bir zamanda tüm kullanıcılar gelebileceği ifade edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde ise programın en çok dikkat çeken kısmı TikTok’un formatında farklı bir yaklaşıma gidilmesi. Çünkü kısa video formatı ile tanıdığımız platform, bu değişiklikle 1 dakikadan uzun videolar üretilmesini öngörüyor.

TİKTOK'TA KULLANICILAR ARTIK PARA KAZANABİLECEK

TikTok’tan yapılan bir açıklamaya göre içerik üreticileri bir dakikadan uzun videolar üretmeleri halinde para kazanabilecek. Üreticilerden para kazanabilmeleri için bir dakikadan uzun, orijinal ve yüksek kaliteli videolar çekmeleri gerektiği aktarıldı.

Kısa video formatlarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken ve hatta bu alanda adeta bir numara olan şirketin neden böyle bir hamle yaptığı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca programın bir diğer kriteri ise kullanıcının 18 yaşından büyük olması.

Diğer yandan minimum takipçi ve video gereksinimlerini karşılayabilmek de şirketin koşulları arasında. Bu noktada hemen TikTok kullanıcılarının aklındaki soruya cevap verelim. Bir TikTok içerik oluşturucusu olarak para kazanabilmeniz için en az 10.000 takipçinizin olmasının yanı sıra son 30 günde 100.000 izlenme gibi şartları da yerine getirebilmeniz gerekiyor. Şirkete göre bu yeni sistemin, içerik üreticilerinin yaratıcılığına ve gelir elde etmelerine pozitif yönde etki sağlayacağı düşünülüyor.