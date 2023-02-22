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Oktay Kaynarca'nın sahte hesap isyanı. "Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm"

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, adına açılan sahte TikTok hesabından depremzedeler için para toplandığını görünce çilene çıktı. Takipçilerini uyaran Kaynarca, "Dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. İtibar etmeyin, suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşıma çıkar" dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:05
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Adına sahte hesap açılıp para toplanmıştı! Oktay Kaynarca çileden çıktı

Oktay Kaynarca'nın sahte hesap isyanı. ''Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm''
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Cezayir karakteri ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarmak için ilk günden beri seferber oldu. 

SAHTE HESAP AÇILDI

Depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrendi.

"UMARIM KARŞIMDA GÖRÜRÜM BUNLARI"

Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.

 

 

 

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