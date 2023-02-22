Oktay Kaynarca'nın sahte hesap isyanı. ''Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm''

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Cezayir karakteri ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarmak için ilk günden beri seferber oldu.

SAHTE HESAP AÇILDI

Depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrendi.

"UMARIM KARŞIMDA GÖRÜRÜM BUNLARI"

Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.