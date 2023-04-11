TOGG açın halinden anlamıyor!

Aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, patates- soğan fiyatlarının eleştirilmesine tepki gösterdi.

Yaptıkları barajları, havalimanlarını, TOGG’u, uçak gemisini savunan Erdoğan, domates ve patatesin fiyatının konu edinilmesine kızdı!

Şüphesiz bu yapılanlar bir ülke için çok değerlidir. Ancak en önemlisi vatandaşın mutfağındaki tenceredir.

Zaten Erdoğan’da bunu çok iyi bildiği için “Boş ver karıştırma şimdi domatesi, patatesi, bak TOGG yaptık, uçak gemisi yaptık, baraj, köprü yaptık bunları görün” diyor.

İyi ama bundan tam 20 sene önce Erdoğan çıkıp dönemin hükümetini çay simit hesabıyla eleştiriyordu.

20 senede ne değişti ki hesaplamayı TOGG’a, savaş uçağına göre yapacağız?

Domatesin kilosu 20 lira dayanmış, soğan pazarda 30 lira, marketlerde 50 liraya dayanmış. Patates desen o da 30 liraya dayandı.

İstanbul’un en ücra köşesinde kiralar 9 bin 500 liradan başlıyor.

Asgari ücret ise 8506 lira!

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in çok güzel bir lafı var bu konuda.

“Türkiye’de baraj yaptım, köprü yaptım, yol yaptım, hastane yaptım, liman yaptım. Bunlar çok önemli şeylerdir.



Fakat demokrasi olmadıkça bunların da hükmü kalmaz. Her şey ve hepsi demokrasi içinde önemlidir.”

Evet yollar, köprüler, havalimanları medeniyet göstergesidir ancak halk yiyecek yemek bulamıyorsa, bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor!

Erdoğan’ın dönemin hükümetini zalimlikle suçladığı dönemde Türkiye kendine yeten sayılı ülkeler arasındaydı.

Şimdi ise üretmeyen, sürekli tüketen, özelleştirmelerle kamu mallarının satıldığı, hazıra alışmış sıcak para ülkesi haline geldi!

Bir tarım ülkesi olan Türkiye, Erdoğan iktidarında Rusya’dan buğday ve domates, Çin’den sarımsak, Şili’den Armut, Hollanda’dan soğan ve patates ithal ediyor!

İran’dan karpuz ithal edilirken Diyarbakır’da maliyeti karşılanamayan karpuzlar tarlada kaldı!

Türkiye’de vatandaş artık öğün atlayarak günü tamamlamaya çalışırken sarayda ballı, kaymaklı, Medine hurmalı iftar sofraları kuruluyor.

Açın halinden anlama ayı olan Ramazan’da sarayda kereviz salatası, mantar soslu dana fileto ile oruç açılıyor.

Normal zamanlarda ise ejder meyveli smoothie, starex eşliğinde aloevera yenilip içiliyor.

Eeee haliyle TOGG açın halinden anlamıyor!

