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TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili T10X'in satışına yakın bir zamanda başlanacak olması, TOGG adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığına dair uyarıları beraberinde getirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:03
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TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

TOGG, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
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TOGG yetkilileri, resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

TOGG resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden yapılacak ön siparişlerin haricinde hiçbir faaliyetleri olmadığını belirten yetkililer, vatandaşları telefon ve mesaj yoluyla arayarak ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da bildirdi.

TOGG yetkilileri, bundan sonra da bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip edeceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care/ Kullanıcı İlgi Merkezimizde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

 

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