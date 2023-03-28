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Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım

AKP tarafından TOGG için hazırlanan bir videoda ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun 'Yaparım Bilirsin' isimli şarkısı kullanıldı. Doğulu şarkının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:05
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AKP izinsiz bir şekilde Kenan Doğulu şarkısı kullandı. Sanatçıdan tepki gecikmedi

Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Yaparım Bilirsin isimli şarkısının AKP tarafından kullanılmasına tepki gösterdi. Doğulu, 'çok şaşkınım' ifadelerini kullandı.

Doğulu, AKP'nin hazırladığı siyasi bir videoda “Yaparım Bilirsin” şarkısının izinsiz kullanıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaparım Bilirsin” adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım”

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