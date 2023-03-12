Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı

MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bugün otomobilin bu hafta satışa çıkacağını açıkladı.

Kacır, “Bu hafta Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde milletimizle buluşuyor olacak” dedi.

TOGG SATIŞ SÜRECİ NASIL OLACAK

Togg, resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak ve yapılan son açıklamaya göre bu hafta içerisinde başlayacak. Mart ayı sonunda teslimatlar başlayacak ve yılsonuna kadar 20 bin adet üretilip teslim edilecek.

Togg otomobillerin net fiyatı henüz belli değil. Fakat yakın zamanda kurucu ortaklardan Tuncay Özilhan tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa sunulacak ilk model 900 bin TL civarında olacak.

TOGG C-SUV ÖZELLİKLERİ