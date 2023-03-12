12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un bu hafta satışa sunulacağını açıkladı. Satın alma işlemiyle ilgili detaylar belli oldu. İşte TOGG'un güncel fiyatı ve teknik özellikleri...

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:47
Takip Et

TOGG satışa çıkıyor

Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
+
Aa
-

MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bugün otomobilin bu hafta satışa çıkacağını açıkladı.

Kacır, “Bu hafta Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde milletimizle buluşuyor olacak” dedi.

TOGG SATIŞ SÜRECİ NASIL OLACAK

Togg, resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak ve yapılan son açıklamaya göre bu hafta içerisinde başlayacak. Mart ayı sonunda teslimatlar başlayacak ve yılsonuna kadar 20 bin adet üretilip teslim edilecek.

Togg otomobillerin net fiyatı henüz belli değil. Fakat yakın zamanda kurucu ortaklardan Tuncay Özilhan tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa sunulacak ilk model 900 bin TL civarında olacak.

TOGG C-SUV ÖZELLİKLERİ

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
7
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.