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TOGG'un fiyatı belli oldu. Yerli otomobili bu fiyata ancak Katarlılar alır

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Araç için 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişler alınacak. AKP iktidarı TOGG'un fiyatının herkesin alabileceği düzeyde olduğunu söylemişti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:57
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TOGG'un fiyatı belli oldu

TOGG'un fiyatı belli oldu. Yerli otomobili bu fiyata ancak Katarlılar alır
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Togg'un fiyatı belli oldu. Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil​ 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil​ 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil​​ 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim’de özel seri ile yollarda olacak.

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

ERDOĞAN “UMARIM HERKESİN ALABİLECEĞİ FİYATTA OLACAK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılının ocak ayında canlı yayında TOGG ile ilgili bilgiler vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soruya "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez" demişti.

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