TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak. İlk defa bu kadar net konuşuldu

Merakla beklenen yerli otomobil TOGG’un fiyatıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş TOGG’un fiyatıyla ilgili net ifadeler kullandı. 2023'ün mart ayında yollarda olacağı belirtilen TOGG’un merak edilen fiyatıyla ilgili TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş bir takım açıklamalarda bulundu.

"PAZARA ÇIKTIĞIMIZDA..."

Yapılan açıklamayla birlikte Togg C- SUV'un fiyatıyla ilgili tahmini rakamda ortaya çıkmış oldu. Karakaş TOGG C-SUV'un fiyatıyla ilgili içten yanmalı C-SUV'larla rekabet içerisinde olunması gerektiğini belirtirken “Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C seğmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak.

Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" diye konuştu.

Karakaş’ın açıklamalarına bakıldığında ülkemizde satışa sunulan ve ilgi gören C-SUV'lar arasında Opel Grandland X, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai dikkat çekerken fiyatlarının bu araçların fiyatlarıyla benzer olacağı tahmin ediliyor.

İşte Gürcan Karakaş’ın TOGG’un fiyatı için örnek olarak sunduğu araçların güncel piyasa fiyatı:

Yeni Grandland Başlangıç Fi̇yatı: 899.900 TL

Peugeot 3008 Başlangıç Fi̇yatı: 988.000 TL

Volkswagen Tiguan Başlangıç Fi̇yatı: 937,400.TL

Hyundai Tucson Başlangıç Fi̇yatı: 870.000 TL

Nissan Qashqai Başlangıç Fi̇yatı: 937.900 TL