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TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak. İlk defa bu kadar net konuşuldu

Fabrikası 29 Ekim'de Bursa’nın Gemlik ilçesinde açılacak olan TOGG hakkında hemen her gün yeni bir haber çıkıyor. Daha fabrikası açılmadan yola çıkacağı tarih belli olan TOGG için henüz bir fiyat belirlenmemiş durumda. Elektrikli bir araç olarak üretim bandından inecek olan TOGG için üst yönetici Gürcan Karakaş net ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:32
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TOGG'un satış fiyatı netleşti

TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak. İlk defa bu kadar net konuşuldu
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Merakla beklenen yerli otomobil TOGG’un fiyatıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş TOGG’un fiyatıyla ilgili net ifadeler kullandı. 2023'ün mart ayında yollarda olacağı belirtilen TOGG’un merak edilen fiyatıyla ilgili TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş bir takım açıklamalarda bulundu. 

"PAZARA ÇIKTIĞIMIZDA..."

Yapılan açıklamayla birlikte Togg C- SUV'un fiyatıyla ilgili tahmini rakamda ortaya çıkmış oldu. Karakaş TOGG C-SUV'un fiyatıyla ilgili içten yanmalı C-SUV'larla rekabet içerisinde olunması gerektiğini belirtirken “Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C seğmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak.

Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" diye konuştu.

Karakaş’ın açıklamalarına bakıldığında ülkemizde satışa sunulan ve ilgi gören C-SUV'lar arasında Opel Grandland X, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai dikkat çekerken fiyatlarının bu araçların fiyatlarıyla benzer olacağı tahmin ediliyor.

İşte Gürcan Karakaş’ın TOGG’un fiyatı için örnek olarak sunduğu araçların güncel piyasa fiyatı:

Yeni Grandland Başlangıç Fi̇yatı: 899.900 TL
Peugeot 3008 Başlangıç Fi̇yatı: 988.000 TL
Volkswagen Tiguan Başlangıç Fi̇yatı: 937,400.TL
Hyundai Tucson Başlangıç Fi̇yatı: 870.000 TL
Nissan Qashqai Başlangıç Fi̇yatı: 937.900 TL

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Ali yazar
24.09.2022 20:02
Zengine devlet desteğiyle lüks oto. Sosyal devlet  
 
Yok Canim
24.09.2022 19:51
Enflasyonun yüzde yüz elli olduğu ülkede tabii ki fiyat veremezsiniz.  
 
Tabanbaycı
24.09.2022 19:45
Önce ağalar binsin gidişini masrafını parası olan görsün bir iki yıl sonra güven verirse alırlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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