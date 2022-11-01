1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOKİ’de 3 milyon başvuru geçersiz. Bakan Kurum açıkladı

TOKİ’de 3 milyon başvuru geçersiz. Bakan Kurum açıkladı

İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını 3 milyon kişinin başvurusunun ise geçersiz sayıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:00
Takip Et

TOKİ’de 3 milyon başvuru geçersiz. Bakan Kurum açıkladı

TOKİ’de 3 milyon başvuru geçersiz. Bakan Kurum açıkladı
+
Aa
-

Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan" bilgisini verdi.

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurttas
1.11.2022 12:34
Suslu puslu parali veya parasiz vatandaşlarımız ev sahibi olacak dan reddine... Yaparsa akp yapar ,  
 
A.Aydın
1.11.2022 12:11
Seçim yaklaştıkça,daha ne aldatma mühendislikleri görecegiz. yapamadığınız, yapamayacağınız hayali projelerle fakir fukarayı kandırmaya çalışmayın. Evveliyatınızı bu millet iyi biliyor.  
 
Abbas
1.11.2022 12:10
%35 hata, bu ülkedeki hata limitleri dolayında, gelişmiş olan ülkelerde bu hata %1 dolayında, adeta at kafadan ? Oy veren ne ise yöneten de aynı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿Bu ikili kronik stres yapıyor
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿İstanbul'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm işçi alacak
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.