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TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan

CHP’nin TOKİ projesiyle ilgili yaptığı teklifte hak sahiplerinden peşinat talep edilmemesi ve başlangıçta ilan edilen bedele ek yapılmaması maddeleri yer aldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:47
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TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan

TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
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CHP sosyal konut projelerinde ödemelere ilişkin düzenlemeler için kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, başvuruları 14 Eylül ile 31 Ekim arasında alınan sosyal konut projelerinde hak sahiplerinden peşinat talep edilmeyecek, projeler 360 aya kadar taksitlendirilebilecek, başlangıçta ilan edilen konut bedeline ek yapılamayacak, taksit ödemelerine konutların teslimini takip eden 4. aydan itibaren başlanabilecek.

Sosyal konut projelerini üstlenecek firmalara, girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık göz önüne alınarak hazine garantisi verilebilecek.

"DAR GELİRLİ HAYALİNİ BİLE KURAMIYOR"
Teklifin gerekçesinde TOKİ ile konut sorununun çözülmesinin amaçlandığına işaret edilerek, kurumun öncelikli hedefinin ilk kurulduğu günden bu yana alt gelir grubu ile orta gelir grubundaki konut sahibi olmayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini kolaylaştırmak olduğu kaydedildi.

Gerekçede, TOKİ'nin AKP iktidarında kar amaçlı projelere yöneldiği, dar ve orta gelirlilere yönelik konut üretiminin azaldığı iddia edilerek, azalan alım gücü ve özellikle büyük şehirlerde yükselen kira fiyatları nedeniyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali bile kuramadığı belirtildi.

İktidarın tarihin en büyük konut projesi adıyla duyurduğu projede, ihtiyaç sahipleri için planlanan sosyal konutlardan peşinat alınacağı, taksitlere 6 ayda bir zam yapılacağı, bu kişilerin evler hazır olana kadar kira ödeyecekleri ifade edilen gerekçede, teklifle bu sorunların çözümünün amaçlandığı belirtildi.

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Vatandaş N'apsın
18.10.2022 14:11
Biz çekiliş hakkı kazandık ama fiyatların artacağını öğrenince vazgeçtik ve 500₺ katılım payını ödemedik haliyle hakkımız yandı. Bu teklif kabul edilirse vatandaşa değil zengin başvuru sahibine yarar.  
 
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