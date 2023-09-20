Tolga Karel'den Hande Erçel'e destek paylaşımı

'Bambaşka Biri! dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, performansından dolayı günlerdir eleştirilince eski oyuncu Tolga Karel'den destek geldi.

Tolga Karel'den Hande Erçel'e destek paylaşımı

Yaprak Dökümü dizisindeki "Oğuz" rolüyle hafızalara kazınan ve yıllar önce Amerika'ya yerleşerek kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, Hande Erçel'in oyunculuk performansı ve mimiklerinden dolayı günlerdir eleştirilmesine dayanamadı.

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Instagram hesabından Erçel'in diziden bir fotoğrafını yayımlayan Karel, "Ya arkadaş siz bu kızdan ne istiyorsunuz? Milyonlar takip ediyor diye rol veriyorsunuz sonra ortaya atıp halkın önünde perişan ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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SADECE AĞLAMA SAHNESİNDEKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Bambaşka Biri dizisinde savcı Leyla Gediz'i oynayan Hande Erçel, mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı hiç beğenilmemişti. Ancak oyuncunun 2. bölümdeki ağlama sahnesi izleyicilerden geçer not almış ve oyuncu için "Bu sefer olmuş hakkını yememek lazım" yorumu yapılmıştı.

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