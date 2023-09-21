Hande Erçel'in hangi eğitimleri aldığı ortaya çıktı. Oyunculuğu yerden yere vurulmuştu

Burak Deniz'le Bambaşka Biri dizisinin başrolünü paylaşan Hande Erçel, günlerdir oyunculuk performansından dolayı eleştiri oklarının hedefi oldu. Mimiklerinden dolayı eleştirilen oyuncunun bir yıldır oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.

ŞAN, DİKSİYON VE BEDEN DİLİ DERSLERİ ALDI

2. Sayfa'nın haberine göre, Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı.

Günlerdir izleyicilerinden dilinden düşmeyen Erçel, yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mart ayında poligonda atış yaptığı anı paylaşan oyuncu, dizideki Leyla rolüne uzun zamandır hazırlandığını gözler önüne serdi.

Öte yandan Erçel'e yönetmeni, Bergüzar Korel ve Tolga Karel'den destek mesajları gelmişti.

