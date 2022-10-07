Abdullah Avcı'nın kendisini nasıl geliştiremediğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı. ''Abdullah Avcı yerinde sayıyor''

TANSU SARI

Hoca devamlı olarak

"Oyunumuzu geliştirmemiz lâzım" diyor;

Ancak kendisini geliştiremiyor...

Yerinde sayıyor...

11'de Maxi Gomez oyundan atılmış;

Trabzonspor 10 kişi kalmış;

Monaco 1'i penaltıdan olmak üzere

Wissam Ben Yedder ile 2;

Axel Disasi ile 1 gol bulup 3-0 öne geçiyor;

Abdullah Avcı ilk oyuncu değişikliğini

56'ncı dakikada;

Yani kırmızı karttan 45 dakika sonra yapıyor...

Yani Trabzonspor neredeyse 1 devre

Oyuncu değişikliği yapmıyor....

Maxi Gomez'in oyundan atılışı doğru

Mohamed Camara'nın yüzüne tekme

Her yerde kırmızı karttır..



Marc Bartra'nın Enis Bardhi ile birlikte

Vanderson Campos'u yaka paça indirmesi de penaltıdır..

Önce Breel Embolo'nun pasında sol taraftan içeri kıvrılıp

Ortaya çevirdiği topta

Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil uyuyunca

Uyumayan Wissam Ben Yedder

Önce skoru 1-0'a getiriyor;

Ardından da penaltı vuruşuyla

Monaco'nun soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitmesini sağlıyordu..

55'deyse Alexander Golovin'in köşe vuruşunda

Breel Embolo'nun kafayla indirdiği topu

Gerilerden gelen stoper Axel Disasi

Monaco'yu 3-0'lık skora taşıyordu...

Hani Karadenizliler için

"Kafa geç çalışır" derler ya;

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da

Jetonu 3'üncü golü yiyince düştü..

56'da Marek Hamsik ve Yusuf Yazıcı'nın yerlerine

Kırmızı kart sonrası gereken

Anastasios Bakasetas ve Umut Bozok değişikliklerini yapan Abdullah Avcı;

Umut Bozok'un pası;

Anastasios Bakasetas'ın uzaklardan kaleci Alexander Nübel'i avlamasıyla

Golü buldu ancak yetmedi...

Trabzonspor maçı 3-1;

Seride de 6'ıncı puanını kaybetti..

Monaco Trabzonspor'dan daha iyi bir takım olabilir..

Ancak 10 kişi kalmış takıma

45 dakika takviye yapmama hakkını vermez...

Maxi Gomez atıldığı anda

Önce Umut Bozok;

Ardından Anastasios Bakasetas sahaya atılsa

Belki de Trabzonspor oyunda

Çok daha diri kalacaktı...

Abdullah Avcı'nın bir hatası da

Anastasios Bakasetas'ı 8 numara gibi kullanması..

Allah'tan Monaco 3-0'dan sonra

Üzerimize fazla gelmedi...

Ben Abdullah Avcı'nın yerinde olsam

Stoperde Vitor Hugo'yu tercih ederdim...

Orta sahadaki Marek Hamsik ve Manolis Siopis'in önünde

Anastasios Bakasetas oynasa

Belki de bu hüsran gelmeyecekti...

Maxi Gomez'in kırmızı kartı sonrası

Hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız

Başınıza geleceklere hazırlıklı olmalısınız...

Yusuf Yazıcı'ya gelirsek;

İyi oyuncu ancak Trabzonspor'un ihtiyacı var mıydı tartışılır..

8 numara pozisyonunda

Çok daha verimli olur...

Birkaç söz de

EXXEN'de maçı anlatan;

Ertem Şener için söyleyelim...

Maxi Gomez oyundan atılmış;

"Hakem neden bizim lehimize faul verdi bu kırmızı kartsa?" diyor...

Yetmiyor; Anastasios Bakasetas'ın golü sonrası

"Daha önceleri nerelerdeydin? diyor...

Biz söyleyelim;

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yanında kulübedeydi...

Oyuna girip 16 dakika sonra golü attı;

Maçı anlatan spiker Ertem Şener olaya Fransız kaldı...

Neyse; Türkiye'ye dönünce kendine gelir...

Sonuç olarak kaybetmesine rağmen Trabzonspor aslında iyi bir takım

Abdullah Avcı gölge etmesin yeter...