Abdullah Avcı'nın kendisini nasıl geliştiremediğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı. ''Abdullah Avcı yerinde sayıyor''

TANSU SARI
Hoca devamlı olarak
"Oyunumuzu geliştirmemiz lâzım" diyor;
Ancak kendisini geliştiremiyor...
Yerinde sayıyor...
11'de Maxi Gomez oyundan atılmış;
Trabzonspor 10 kişi kalmış;
Monaco 1'i penaltıdan olmak üzere
Wissam Ben Yedder ile 2;
Axel Disasi ile 1 gol bulup 3-0 öne geçiyor;
Abdullah Avcı ilk oyuncu değişikliğini
56'ncı dakikada;
Yani kırmızı karttan 45 dakika sonra yapıyor...
Yani Trabzonspor neredeyse 1 devre
Oyuncu değişikliği yapmıyor....
Maxi Gomez'in oyundan atılışı doğru
Mohamed Camara'nın yüzüne tekme
Her yerde kırmızı karttır..
Marc Bartra'nın Enis Bardhi ile birlikte
Vanderson Campos'u yaka paça indirmesi de penaltıdır..
Önce Breel Embolo'nun pasında sol taraftan içeri kıvrılıp
Ortaya çevirdiği topta
Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil uyuyunca
Uyumayan Wissam Ben Yedder
Önce skoru 1-0'a getiriyor;
Ardından da penaltı vuruşuyla
Monaco'nun soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitmesini sağlıyordu..
55'deyse Alexander Golovin'in köşe vuruşunda
Breel Embolo'nun kafayla indirdiği topu
Gerilerden gelen stoper Axel Disasi
Monaco'yu 3-0'lık skora taşıyordu...
Hani Karadenizliler için
"Kafa geç çalışır" derler ya;
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da
Jetonu 3'üncü golü yiyince düştü..
56'da Marek Hamsik ve Yusuf Yazıcı'nın yerlerine
Kırmızı kart sonrası gereken
Anastasios Bakasetas ve Umut Bozok değişikliklerini yapan Abdullah Avcı;
Umut Bozok'un pası;
Anastasios Bakasetas'ın uzaklardan kaleci Alexander Nübel'i avlamasıyla
Golü buldu ancak yetmedi...
Trabzonspor maçı 3-1;
Seride de 6'ıncı puanını kaybetti..
Monaco Trabzonspor'dan daha iyi bir takım olabilir..
Ancak 10 kişi kalmış takıma
45 dakika takviye yapmama hakkını vermez...
Maxi Gomez atıldığı anda
Önce Umut Bozok;
Ardından Anastasios Bakasetas sahaya atılsa
Belki de Trabzonspor oyunda
Çok daha diri kalacaktı...
Abdullah Avcı'nın bir hatası da
Anastasios Bakasetas'ı 8 numara gibi kullanması..
Allah'tan Monaco 3-0'dan sonra
Üzerimize fazla gelmedi...
Ben Abdullah Avcı'nın yerinde olsam
Stoperde Vitor Hugo'yu tercih ederdim...
Orta sahadaki Marek Hamsik ve Manolis Siopis'in önünde
Anastasios Bakasetas oynasa
Belki de bu hüsran gelmeyecekti...
Maxi Gomez'in kırmızı kartı sonrası
Hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız
Başınıza geleceklere hazırlıklı olmalısınız...
Yusuf Yazıcı'ya gelirsek;
İyi oyuncu ancak Trabzonspor'un ihtiyacı var mıydı tartışılır..
8 numara pozisyonunda
Çok daha verimli olur...
Birkaç söz de
EXXEN'de maçı anlatan;
Ertem Şener için söyleyelim...
Maxi Gomez oyundan atılmış;
"Hakem neden bizim lehimize faul verdi bu kırmızı kartsa?" diyor...
Yetmiyor; Anastasios Bakasetas'ın golü sonrası
"Daha önceleri nerelerdeydin? diyor...
Biz söyleyelim;
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yanında kulübedeydi...
Oyuna girip 16 dakika sonra golü attı;
Maçı anlatan spiker Ertem Şener olaya Fransız kaldı...
Neyse; Türkiye'ye dönünce kendine gelir...
Sonuç olarak kaybetmesine rağmen Trabzonspor aslında iyi bir takım
Abdullah Avcı gölge etmesin yeter...
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