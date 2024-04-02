Meral Akşener’in, “Yerel seçimlere hür ve müstakil özü başımıza katılacağız. Boyumuzun ölçüsünü alacağız” kararı sonucu İYİ Parti 31 Mart’ta 6. sıraya gerileyerek büyük bir çöküş yaşadı.

Akşener, “Olağanüstü Genel Kurul” kararı aldı.

Yerel Seçim öncesi parçalanmaya başlayan İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimi sonrası eğer, “Değişim” gerçekleştiremezse “Tabela Partisi” haline gelir.

Devlet Bahçeli’nin MHP’si ise çöken AKP enkazının altında kaldı.

Seçmen ve toplumsal baskıya neden olmasın diye Bahçeli dün özetle dedi ki;

-“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır.

Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri’nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır.”

Anladık ki AKMHP politikası devam edecek.

AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gelince;

2019’dan bu yana CHP’li belediye başkanlarını belediye meclislerinde kilitleyerek ayrıca yatırım kredilerine onay vermeyerek “Topal Ördek” durumuna düşüren AKP, yerel seçimde hezimete uğrayarak ne hâle geldi?

-Topal Ördek Erdoğan oldu.

İcraatta iktidar, yerelde muhalefet…

Etme bulma dünyası işte budur.

AKP’liler de sandığa gitmeyerek AKP’yi cezalandırdılar.

31 Mart yerel seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP neden bu büyük hezimeti yaşadı?

Madde madde sıralayayım.

Bir: Milletvekillerinin yan gelip yatması kaybettirdi.

İki; Emeklileri küstürdü.

Üç: Yeniden Refah, Millî Görüş oylarını geri aldı.

Dört; Devlet gücü değil millet gücü kazandı.

Beş; İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kayıtsız şartsız onay verilmesi kaybettirdi.

Altı: Gazze soykırımı konusunda halkın “İsrail ile ticaret ve ihanet” sloganı kaybettirdi.

Yedi: Milleti, “Hizmet gelmez” diye tehdit etmesi kaybettirdi.

Sekiz: Askeri siyasete alet etmesi kaybettirdi.

Dokuz: Rant, rant kat ve parsel, parsel anlayışı kaybettirdi.

On: Mal varlıkları kaybettirdi.

On bir: Kumpas, iftira, yalan dolan siyaseti kaybettirdi.

On iki: Cumhurbaşkanlığı seçiminde “şahlanış” vaadi zamlarla yıkılınca kaybetti.

On üç: Kibir, devlet imkânları ile seçime girme, bakanlarının başarısızlığı kaybettirdi.

YARIN: CHP Cumhurbaşkanlığı iktidarının yolu