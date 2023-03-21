21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği "Poine" buldu

Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği "Poine" buldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir otomobilde torpidoya saklanmış 3 kilo 175 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:46
Takip Et

Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği "Poine" buldu

Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği ''Poine'' buldu
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından takibe aldığı otomobili, Kemalpaşa girişinde durdurdu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeği "Poine" ile yapılan aramada torpidoya gizlenmiş 3 kilo 175 gram kokain ele geçirildi, sürücü M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.