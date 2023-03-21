Torpidoya gizlenmiş kokaini narkotik köpeği ''Poine'' buldu

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından takibe aldığı otomobili, Kemalpaşa girişinde durdurdu.



Otomobilde narkotik dedektör köpeği "Poine" ile yapılan aramada torpidoya gizlenmiş 3 kilo 175 gram kokain ele geçirildi, sürücü M.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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