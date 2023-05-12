İbrahim Tatlıses Selen Görgüzel'e destek verdi! 'Hayatım boyunca unutmayacağım'

Kayahan’ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendiren Selen Görgüzel'in parçanın bir bölümünde detone olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Işın Karaca, meslektaşının sahne performansını eleştirdi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise tartışmaya dahil oldu ve Görgüzel'e destek verdi.

İbrahim Tatlıses Selen Görgüzel'e destek verdi! 'Hayatım boyunca unutmayacağım'

Şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda, merhum sanatçı Kayahan'ın sevilen parçası 'Yemin Ettim'i okudu. Polemik de bundan sonra başladı. Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan ünlü isme bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Şarkıcı, meslektaşının performansına "Ama neden?" yorumunda bulundu.

645e2034a468601740f89c33.jpg

"NE KADAR RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL Mİ?"

Işın Karaca'nın kendisiyle ilgili yorumu üzerine Görgüzel'den sert bir yanıt geldi.

"Sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı 'Yemin Ettim’in beş saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet. Bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde 'neden?' diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim; sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi?"

645e2035a468601740f89c37.jpg

"TATLISES'İN DESTEĞİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ise telefonla bağlandığı TV programında, “Ben de sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlar da olmuştur” diyerek, Selen Görgüzel’e destek verdi.

645e2035a468601740f89c39.jpg

Görgüzel "Sahne aldığım mekanda, en sevdiğim şarkıyı seslendirirken, orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Mekanda bulunan misafirler arasında bazı kişiler görüntüleri ben hep detone oluyormuşum gibi sosyal medyada paylaştı. Basına yansıdığı için bunun yorumları da çok kalp kırıcı oldu. Mesleğim benim kırmızı çizgim. Her geçen gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan gelen negatif yorumlar da bunun üzerine tuz biber oldu. Özellikle Işın Karaca’nın bir kadın olarak sahip çıkması gerekirken, yargılayıcı durumu beni ekstra üzdü. Ama sağ olsun İbrahim Tatlıses’in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım." diye konuştu.

İlgili Haberler
Selen Görgüzel dans ederken elbisesisin askısı aşağıya indi. Seyredenler 'Oooo' dedi
"Hamdi Alkan’ı düzenli olarak aldattım" demişti! Selen Görgüzel'den flaş açıklama
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den taciz itirafı
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu
Öne Çıkanlar
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
Son Haberler
Bruma'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması. Geleceği ile ilgili konuştu Spor
Bruma'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması. Geleceği ile ilgili konuştu
Rüyada iskelet görmek ne demek? Rüyada iskelet görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada iskelet görmek ne demek? Rüyada iskelet görmenin anlamı nedir?
Eşi hurda dedi şimdi istediği para şok geçirtiyor Güncel
Eşi hurda dedi şimdi istediği para şok geçirtiyor
Bakan Nebati'nin bu anlattıkları sosyal medyada tık rekoru kırdı Ekonomi
Bakan Nebati'nin bu anlattıkları sosyal medyada tık rekoru kırdı
Kürt Siyasal Hareketi İle Kim İşbirliği Yapmıştı?- Dr. Girayalp Karakuş Konuk Kalem
Kürt Siyasal Hareketi İle Kim İşbirliği Yapmıştı?- Dr. Girayalp Karakuş
Ankara'da iki TIR kafa kafaya böyle çarpıştı Güncel
Ankara'da iki TIR kafa kafaya böyle çarpıştı
Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu Güncel
Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu