Yeni Toyota Corolla’nın Türkiye fiyatı açıklandı. Özellikleri de paylaşıldı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, 8 ay önce tanıtılan makyajlı 2023 Toyota Corolla, Türkiye'de yollara çıkmaya hazır. Peki fiyatları ne kadar?

2023 Toyota Corolla, Şubat ayı itibarıyla açıklanan güncel fiyatlara göre 706.900 TL'den başlıyor 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyonunda ise fiyat 987.500 TL'ye kadar yükseliyor.

Artık daha güçlü ve daha gelişmiş bir hibrit sisteme sahip olan 2023 Totoya Corolla Hybrid'in fiyatı 939.000 TL'den başlıyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonuyla birlikte fiyat 1.073.00 TL'ye kadar çıkıyor.

ÖZELLİKLERİ

2023 Toyota Corolla'nın dış tasarımı neredeyse tamamen aynı. Sadece ön panjur üzerindeki desende ve sis farı çerçevelerinde ufak dokunuşlar yapılmış. Bunun yanı sıra, 2023 Corolla'da yeni tasarım alaşımlı jantlar ve üç yeni dış renk seçeneği de listede. İç mekanda da yeni trim ve koltuk döşemeleri ile daha modern bir ambiyans yaratıldığı belirtiliyor.

Teknoloji tarafında ise dört farklı moda sahip 12.3 inç dijital gösterge paneli Dream ve üzeri donanım seviyelerinde standart. Seçilen medyadan sürüş bilgilerine kadar her şeyi gösterebilen ekranda Casual, Smart, Sport ve Tough olmak üzere dört farklı tasarım temasıyla kişiselleştirme imkânı sunuluyor.

Yeni Toyota Corolla'nın giriş seviyesindeki Vision donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar, gündüz LED'leri, otomatik yanan farlar, follow-me home (refakatçi aydınlatma sistemi), 7 inç dijital gösterge, 6 hoparlör, USB Tip A girişi, manuel klima, Bluetooth kablosuz cep telefonu bağlantısı, elektrikli ön-arka camlar, ön-arka kol dayama ve elektronik park freni gibi standart donanımlar mevcut.

Güvenlik tarafında ise giriş seviyesinde otomatik hız sabitleme, acil fren uyarı sistemi, fren destek sistemi, yokuş kalkış desteği, arka koltuk hatırlatıcı, aktif viraj yardımcısı ile ön, yan, diz ve perde hava yastıkları gibi temel donanımlar bulunuyor.