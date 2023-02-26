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Volkswagen Golf Şubat 2023 fiyat listesi belli oldu. Fiyatlar hem el hem cep yakıyor

Ülkemizde üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan Volkswagen Golf'ün 2023 fiyat listesi yayınlandı. İşte güncel fiyatlar...

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 12:32
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Volkswagen Golf Şubat 2023 fiyat listesi

Volkswagen Golf Şubat 2023 fiyat listesi belli oldu. Fiyatlar hem el hem cep yakıyor
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Volkswagen Golf; Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Giriş seviyesi olarak nitelendirilen Impression’da hız sınırlama, hız sabitleme, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, görsel park desteği, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler bulunmuyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Ancak otomobil, ülkemizde üç farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

Bunlardan ilki 1.0 TSI 110 PS; 6 ileri manuel şanzımana, 110 PS güç ve 200 nm tork üretimine sahip. Şehir içi 5.4 ila 6, şehir dışı 3.8 ila 4.9 litre yakıt tüketimi ile satılıyor.

İkinci motor seçeneği 1.0 eTSI 110 PS DSG. 7 ileri DSG şanzımanla gelen motor; 110 PS güç ve 200 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda şehir içi 5 ila 5.4, şehir dışı ise 3.5 ila 4.6 litre aralığında yakıt tüketimine sahip olarak tanımlanıyor.

Üçüncüsü ise diğerlerine göre biraz daha güçlü sayılabilecek 1.5 eTSI 150 PS DSG. Aynı şekilde 7 ileri şanzımana sahip motor; 150 PS güç ve 250 nm tork üretiyor. Şehir içi 5.7 ila 6.3, şehir dışı 3.7 ila 4.7 litre aralığında yakıt tüketimi bulunuyor.

Geçen yılın temmuz ayında 624 bin TL’lere kadar çıkan 1.0 TSI 110 PS motoruna sahip Impression paketi, şubat itibariyle 713 bin 200 TL seviyelerinden sürücülerin karşısına çıkıyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

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