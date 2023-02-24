Citroen Berlingo’nun Şubat ayı fiyatları açıklandı. Otomobil fiyatlarındaki artış durdurak bilmiyor

Otomotiv markaları her ay zam yağdırmaya devam ediyor. Küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, döviz kuru gibi nedenlerden dolayı otomotiv sektörü hareketlendi.

Citroen Berlingo da Şubat ayı zamlı fiyatlarını duyurdu.

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ÖZELLİKLER

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Citroen Berlingo, iki motor seçeneğiyle satışta. 100 HP ve 130 HP 1.5 BlueHDi seçeneklerle gelen aracın 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de mevcut.

Manuel şanzımana sahip 100 HP’lik versiyonda 250 Nm tork, 4,4 litre şehir içi ve 3,9 litre şehir dışı yakıt tüketimi bulunuyor. 130 HP’lik manuel şanzımanla gelen motorda ise 300 Nm tork, 4,7 litre şehir içi ve 4 litre şehir dışı yakıt tüketimi değerleri sürücülerin karşısına çıkıyor.

Otomatik şanzımana sahip 130 HP’lik motorda da 300 Nm tork bulunuyor. Aynı zamanda şehir içi 4,4 litre ve şehir dışı 4 litre yakıt tüketiyor.