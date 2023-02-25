Volkswagen Polo’nun Şubat ayı fiyatları belli oldu

Küresel çapta yaşanan çip krizi, Ukrayna-Rusya savaşı, pandemi, Döviz kuru nedeniyle otomobil sektörü baya hareketlendi. Dolayısıyla 1 yıl önce 300 bin TL’ye satılan araçların fiyatı bu yıl 800 bin TL’ye kadar çıktı.

Yeni yılla beraber zamlı fiyatlar her ay açıklanıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de en çok satan araba modellerinden Wolkswagen Polo’nun fiyatları duyuruldu.

BAZI ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Polo’nun ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta olduğunu biliniyor. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.