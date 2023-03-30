Trabzon'da hırsızlık şüphelilerine operasyon

İHA'nın haberine göre, Trabzon’un Çaykara ilçesinde farklı zamanlarda hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı mahallelerde 7 Mart tarihinde 20 bin TL değerindeki televizyon, 9 Mart tarihinde 5 bin TL değerinde bakır malzemeleri ve 2 adet televizyon, 14 Ocak tarihinde 40 metre uzunluğunda bakır tel, 25 Ocak tarihinde iş makinesinden 11 bin TL değerinde demir malzemesi çalınması üzerine jandarma ekiplerince özel çalışma başlatıldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin sıkı takibi sonucu şüpheli S.A. (25), M.Y. (19), Y.Ö. (23), B.A. (19) ve M.Y. (20) isimli şahısların hırsızlık olaylarını yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, yakalanan 4 şüpheli yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.