Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı

Kulüp dergisinin Kasım ayı sayısında önemli açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan takımın başına neden Abdullah Avcı'nın getirildiği açıkladı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı seçiminin gerekçesini anlattı

Trabzonspor’un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Trabzonspor Dergisinin bu ayki ‘Kasım’ sayısında önemli açıklamalarda bulundu.

Önemli olan tek şeyin Trabzonspor'un başarısı olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Bu güzel renklere, Trabzonspor’a gönül veren herkese, çok iyi bildikleri bir şeyi hatırlatarak başlamak istiyorum. Önemli olan tek şey Trabzonspor’un başarısıdır. Özellikle bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var.’’ diyen Doğan: ‘’Camia olarak bizler şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki üç sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Bu sezona, bu karaktere uygun olduğunu düşündüğümüz bir hocayla başladık. Ama maalesef bir kimya uyumsuzluğu yaşandı ve bir karar vermek zorunda kaldık. Bu karar için ne çok erken, ne de geç kaldık.’’ dedi.

Abdullah Avcı doğal bir seçim olduğunu söyleyen Doğan, "Son 10 sezonda Türkiye’de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon’a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 süper kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor’un başında çıktığı maçların yüzde 86’sını, derbilerin yüzde 79’unu kaybetmeyen Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi" ifadelerini kullandı.

Camiaya birleşme çağrısı yapan Doğan, "Yakın geçmişte daha iki sene evvel önce yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz’in dalgalı sularına yeniden davet ettik. Biz hayatı diri yaşayan, duygularını yüksek sesle ifade eden, tez canlı insanlarız. Bu yüzden de bizi en iyi biz anlarız. Ama böyle zamanlarda Trabzonspor’un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı" dedi.

Doğan, Trabzonspor’un bu ay piyasaya çıkan 212. Sayılı Trabzonspor Dergisindeki açıklamalarını şu sözüyle tamamladı: "Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, buna inanın birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Hep beraber bir defa yaptık. Bir daha yapalım’’

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