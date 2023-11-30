Trabzonspor'a müjdeli haberi Abdullah Avcı verdi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman hafif tempolu koşu ile başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi, 5'e 2 ve pas ağırlıklı çalıştı.

Bordo-mavililerde sol ön üst adalesinde kas yaralanması bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz yer almadı. Uzun süren sakatlığının ardından rehabilitasyon süreci devam eden Orsic ise antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Çalışıyoruz. Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dün maç sonrası çalıştık. Biraz yorucuydu. Aslında haftaya bugün başladık. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerine bakıyoruz. Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarında biri. Hocaları değerli, Kayserispor da değerli bir takım" dedi.

''ORSIC'İN BURADA OLMASI BİZE DAHA İYİ HİSSETTİRİYOR''

Antrenmanlara bireysel olarak çalışan Orsic ile ilgili de konuşan Avcı, "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da görüştük. Doktor ile sürece dair konuşacağız ve değerlendireceğiz. Morali iyi, çalışmaları iyi geçmiş. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile konuştuktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bize daha iyi hissettiriyor" diye konuştu.