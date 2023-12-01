FIFA'da kriz öncesini Ertuğrul Doğan çözdü

Bordo mavili formayı bir dönem giyen Ekuban, Koita ve Hugo’nun menajerleri alacakları için yaklaşık bir yıl kadar önce Trabzonspor Kulübüne ihtar çekmişti.

Söz konusu oyuncuların, menajerlerinin kendi alacakları olan toplam 700 bin Euro( 22 milyon Lira) için ‘’ Paramızı ödemezseniz FIFA’ya gideriz. ‘’ şeklinde bir tavır sergileyince, Karadeniz ekibi bu menajerleri kara listeye aldı ve ardından yeniden olası bir transfer yasağı gelmemesi için, 29 Kasım 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken bedeli ödedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, menajerlerin tavrına sinirlenip gerekli ödemeyi, gerekli yerlere yatırdı. Haliyle gelebilecek olan bir transfer yasağı ikinci kez çözülmüş oldu.

Hatırlanacağı gibi, 4 yıl önce Seri A’nın devlerinden Milan, Sosa ve Kucka’nın taksiti ödenmediği için, Trabzonspor’u şikayette bulunmuş, FIFA’da Trabzonspor’a geçici transfer yasağı koymuştu.

O günkü kurla yaklaşık 13 milyon TL olan miktar yatırıldıktan sonra, ceza FIFA tarafından kaldırılmıştı.

Öte yandan Başkan Doğan’ın bu önemli operasyonunun ardından, kulüp bir nefes alırken bu krizde iki gün önce çözülmüş oldu.

Bu arada Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ta, geçtiğimiz aylarda bu konuya benzer, trabzonspor’un aylık dergisine yaptığı bir açıklamada ‘’ Kulübün kongresi sonrası, o sıkışık zamanda 12 milyon Euro gibi büyük bir ödemeyi yapamasaydık, Trabzonspor Avrupa Kupaları’ndan birkaç yılığına men ve transfer yasağı alabilirdi. Kulübün bu tür sıkıntılarıyla da uğraşırken, bu takımın aynı anda yine zirveye oynatılmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.’’ demişti.

Diğer yandan, edinilen bilgiye göre bordo-mavili yönetim; sponsorluk konusunda ve ayrıca Papara Park’ın uzun süre kiralanması, mevcut kendi tesislerinin bir kısmının yeniden sözleşmesinin yapılması, İstanbul Kartal Tesisleri ve Trabzon Çukurçayır’daki projelerini hayata geçirmek içinde yoğun uğraş veriyor.

Bu konularla ilgili olarak başkan Ertuğrul Doğan, bizzat yönetimdeki konuya yakın arkadaşlarını görevlendirirken, bu işlerinde sıkı takibini yapmayı ihmal etmediği öğrenildi.