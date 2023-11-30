Trabzonspor yıldızına kavuştu. Tam 4 ay sonra idmana çıktı

Trabzonspor'un sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Mislav Orsic 4 ay sonra takımla birlikte çalıştı.

KAYNAK: AA
Trabzonspor yıldızına kavuştu. Tam 4 ay sonra idmana çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da iyi bir gelişme yaşandı.

Sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra geldiği Trabzon’da, takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra antrenmana çıktı.

Çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat oyuncu, ülkesindeki 4 aylık tedavisi sonrası, fizyoterapist eşliğinde bugünkü idmanda düz koşulara başladı.

Taktik ağırlıklı geçen antrenmana üst adalelerinde gerilme olan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmadı.

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