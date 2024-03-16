Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçına bir gün kala açıkladı: Ali Koç'la konuştum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı dev maç öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor için Fenerbahçe maçlarının önemini vurgulayan Doğan, "Ligi 3. bitirmek istiyoruz. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak ve taraftarın gücünü hissettirmelerini istiyorum" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendikspor ile oynadıkları maçın hakemini eleştirirken, "Bakalım TFF, Trabzonspor maçında şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor? Onu da hep beraber göreceğiz” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Doğan şunları söyledi:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Kendisiyle ben de görüştüm. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok."

Doğan, Fenerbahçe maçı için özel prim belirlemediklerini söyledi ve "Sezon başında derbiler için belirlediğimiz prim var ve bugüne kadar uygulandı" dedi.