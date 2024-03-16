Galatasaray Sacha Boey'den gelen 35 milyon euroyu ne yaptı? Paranın kimlere verildiği ortaya çıktı

Ara transfer döneminde Sacha Boey’i 30 milyon gibi rekor bir bedelle Bayern Münih’e gönderen Galatasaray’ın gelen parayı ne yaptığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar gelen bu paranın 3.3 milyon Euro'sunu Köhn transferi için ayırdı. Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kiraladı.

Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden banka hesaplarına yatırıldı.

Icardi ve Torreira gibi yıldız futbolcuların sahip olduğu imaj hakları ödendi.

35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş tüm ödemeleri gerçekleştirildi.