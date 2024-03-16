Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

​​​​​ ​​​​​​​

Pazar günü saat 20.30’ta Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesi ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

BTV Youtube kanalına katılan Ahmet Çakar Fenerbahçe’nin derbide rakibini 2-1 mağlup edeceğini söyledi.

Çakar’ın diğer maçlar için tahminleri ise şöyle:

Beşiktaş 1 - 1 Antalyaspor

Kasımpaşa 2 - 2 Galatasaray

Çakar'ın bu tahminlerinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren iki ekipte 79 puana ulaşırken Fenerbahçe averaj fazlasıyla liderliğe oturacak.