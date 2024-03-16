Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Pazar günü saat 20.30’ta Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesi ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.
BTV Youtube kanalına katılan Ahmet Çakar Fenerbahçe’nin derbide rakibini 2-1 mağlup edeceğini söyledi.
Çakar’ın diğer maçlar için tahminleri ise şöyle:
Beşiktaş 1 - 1 Antalyaspor
Kasımpaşa 2 - 2 Galatasaray
Çakar'ın bu tahminlerinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren iki ekipte 79 puana ulaşırken Fenerbahçe averaj fazlasıyla liderliğe oturacak.
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