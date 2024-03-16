Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Beyza Damgacıoğlu
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Süper Lig'de 30. haftaya girilirken Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisi hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Pazar günü saat 20.30’ta Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesi ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

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BTV Youtube kanalına katılan Ahmet Çakar Fenerbahçe’nin derbide rakibini 2-1 mağlup edeceğini söyledi.

Çakar’ın diğer maçlar için tahminleri ise şöyle:

Beşiktaş 1 - 1 Antalyaspor

Kasımpaşa 2 - 2 Galatasaray

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Çakar'ın bu tahminlerinin gerçekleşmesi halinde şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren iki ekipte 79 puana ulaşırken Fenerbahçe averaj fazlasıyla liderliğe oturacak.

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