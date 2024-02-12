Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı
Transfer tahtasını açamayan Giresunspor yönetimi, taraftarların büyük tepkisini çekti.

Başkan Nahid Yamak'ın transfer tahtasını açamadığı için Giresunsporlu taraftarlar, yönetime sert tepki göstererek istifa etmelerini talep ettiler.

Yeşil Beyazlı taraftarlar, "Transfer yasağını açamayacaktınız neden boşuna uğraştınız? Kongre kararı almanız gerektiği söylendi, neden aldırmadınız?

Transfer yasağını açamayacaktınız neden zaman kaybettiniz, umut verdiniz. Giresunspor'u başka bir işe yaramadınız. Oyuncu satarak, Giresunspor'un kadrosunu zayıflattınız. Giresunspor'u tamamen bitirdiniz. Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı!" diyerek öfkelerini dile getirdiler.

"GİRESUNSPOR TARAFTARINI ALDATTINIZ"

Giresunspor taraftarları şöyle dediler:

Siz sadece Giresunspor taraftarını aldattınız.

Giresunspor taraftarı sizi asla affetmeyecektir.

Giresunspor'u Süper Lig'den düşürmeniz yetmedi, şimdi de 2.Lig'e düşürdünüz.

Giresunspor'u oyuncak yaptınız. Transfer yasağını açamayacaktınız neden koltuktan kalkmadınız.

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