Trabzonspor Manisa'yı eledi Galatasaray'a selam gönderdi! Turgay Beşyıldız yazdı

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Trabzonspor Manisa'yı eledi Galatasaray'a selam gönderdi! Turgay Beşyıldız yazdı
Türkiye Kupası'nda Manisa FK engelini 3-1'le geçen Trabzonspor'un, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesi son durumunu Turgay Beşyıldız kaleme aldı.

Süper Lig'de, haftanın derbisi olan Galatasaray maçı öncesi, bir prova havasında geçen bu akşamki Türkiye Kupası karşılaşmasında, bordo-mavililer Manisa FK'yı kolay geçti.
Bu kupanın 5. turunda; Ege temsilcisi 1. Lig ekibi siyah-beyazlılar önünde, genç oyuncuları Kerem Şen ve Arif Boşluk'u, ilk 11'e alarak başlayan Abdullah Avcı, Bakasetas'ı dinlenmeye çekti. Berat, Visca, Eren, Benkovic ve Fernandes'i Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu düşünerek, kulübede yanında oturttu.
Kısa bir sürede üç oyuncusunu kiralık gönderen Trabzonspor, Danimarkalı sağbek Larsen'e de, hiçbir ödeme yapmadan, karşılıklı anlaşma ile bu sözleşmesini bugün fesh etti.
Oyunun başından itibaren haddini bilerek oynayan Manisaspor, oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Kontra topla gol bulurum ümidini, 90 dakika içerisinde çok fazla bulamadı.
Spil Dağı'nın eteklerinden gelen Tarzanlar da! Sadece Ayberk Karapo sakattı. Karadeniz ekibin de ise dört oyuncu, yine revirde olan isimlerdi!
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Fountas'ın 6. dakikadaki golüne, ilk buldukları serbest atışta Kosovalı oyuncusu Korenica ile cevap veren konuk ekip, Uğurcan'ın bu pozisyondaki inanılmaz konsantre eksikliğine, herhalde çok şaşırmıştır. Meşin yuvarlağa öyle yavaş çekimle atladı ki, elleri ulaşana kadar top, filelerle kucaklaştı.
Bu golle beklemediği şamarı erken yiyen ev sahibi; işi daha da sıkı tutarak, Enis Destan'ın kafa ile şık bir kesme vuruşuyla, tekrar öne geçti. Bu gibi telafisi olmayan tek maçların, şakası olmadığını anladı herhalde!
İkinci 45 dakikaya Avcı;iki, Manisaspor'un teknik adamı Mustafa Dalcı ise, üç oyuncu değişikliği birden yaparak başladılar.
Karadeniz ekibi, bu yarıda da rakibini sıkmayan görüntüsüyle oynarken, Bardhi'nin yerine oyuna giren Visca ile biraz hareketlendi. Ardından da Visca'nın asisti, Enis Destan'ın, 3. golünü getirdi.
Gördüğüm manzara; Trabzonspor'un kendisi tek vücut öylesine sahadaydı ama aklı, pazar günü oynanacak Galatasaray maçındaydı.
Bu geceki 90 dakika sonrası, Trabzonspor Afrika Kupası'na giden üç as oyuncusu;Onuachu, Pepe ve Trezeguet'i, pazar akşamı Papara Park'ta Galatasaray önünde aramasa iyidir derim!

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