Trabzonspor Özkan Sümer'i vefatının üçüncü yılında andı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''22 Aralık 2020 tarihinde vefat eden eski başkanımız, teknik direktörümüz ve futbolcumuz Özkan Sümer, ölümünün üçüncü yıldönümünde Maçka İlçesindeki mezarı başında anıldı.

Törene; yönetim kurulu üyelerimiz, kurullarımızın başkan ve temsilcileri, eski yöneticilerimiz, eski futbolcularımız ile Sümer’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, Özkan Sümer’in dünya tarihinde başka bir örneğinin olmadığına dikkat çekerek, “Özkan hocamız, dünya spor tarihinde hem oynadığı kulüpte futbolculuk hem hocalık hem de başkanlık yapan ender kişilerden biridir. Bu gurur, Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz. Aslında Trabzonspor’un başkanlığını da yapmıştır ama hep hocamız diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize yol göstermiştir, yol gösteren olmuştur. Hocalık yapmıştır” ifadelerine yer verdi.''