Trabzonspor'da Mehmet Can için karar belli oldu

Bordo mavililerde bir ya da en fazla iki oyuncunun takıma gelecek olmasına karşı, 5-6 oyuncu ile de yollar ayrılabilir. A takımın 36 kişilik kadrosundan gidecek oyuncular teknik patron Abdullah Avcı’nın kafasında netleşmeye başlarken, Avcı'nın raporu doğrultusunda gidecek oyunculara, kiralık olarak kadroda bulunan Mehmet Can’da eklenebilir.

Bu oyuncunun sezon sonuna kadar kalıp kalmaması konusunda, kendisinin devre arasına kadar göstereceği performans da önemli, Almanya-Würselen doğumlu gurbetçi oyuncu ile ilgili karar devre arasında verilecek.

21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın, Trabzonspor’da forma giymeye başladığı ilk haftalarda iyi bir performans gösterirken, hızlı bir şekilde de form grafiğinde düşüş yaşadı.

Trabzonspor'un sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan ve kısa sürede performansıyla dikkat çekerek formayı kapan Mehmet Can Aydın ile de yolların ayrılıp ayrılmayacağı biraz da kendisine bağlı!

Almanya milli takımında A takım hariç diğer yaş kategorilerinde forma giyen, ardından Türk Milli Takımı’na katılan ama henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Mehmet Can, son 3 maçtan beri de forma şansı yakalayamadı.

En son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında, rakip takımın attığı golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu Larsen’in yerine, cumartesi oynanacak olan RAMS Başakşehir önünde belki bir kez daha forma şansı yakalayabilir ya da o mevkide tamamen sakatlığı geçen Hüseyin Türkmen forma giyebilir.

Teknik heyetinde yetersiz gördüğü iddia edilen ve 1.4 Milyon Euro satın alma opsiyonu olan Mehmet Can Aydın'ın, devre arasında takımda sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağı kesinlik kazanacak iken, Aydın’ın yerine oynayan Larsen'in de sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği öğrenildi.