Trabzonspor'da Abdullah Avcı kara haberi maç sonunda verdi. 'Affımızı istiyoruz' dedi

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı kara haberi maç sonunda verdi. 'Affımızı istiyoruz' dedi
Rizespor maçı sonrası konuşan Abdullah Avcı, Hüseyin'in durumunun ciddi olduğunu belirtirken, transfer konusunda da açıklama yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor karşısında aldıkları yenilginin ardından düşüncelerini paylaştı.

Avcı, maç sırasında sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen hakkında, "Hüseyin'in durumu çok ciddi görünüyor. Aşil tendonunun koptuğu haberini aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum. Yaşı genç, inşallah operasyonu başarıyla atlatarak buradan sağ salim çıkar" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun, aslında kötü bir oyun değildi. İyi bir mücadele vardı. Bugün bana göre kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu işin içinde bunlar var. Gol atanın galip geleceği bir karşılaşmaydı. Rakip fırsatları değerlendirdi."

"Trabzonspor bir geçiş süreci içinde. Bunlar her takımın başına gelebilecek şeyler. Kimse endişe etmesin. Taraftarımızdan ricam, onların desteği bize çok iyi gelecektir. Burada bazı gerçekleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugün 2 tane sakatlık nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldım. Sakatlıktan dönenler, takımdan ayrılanlar var, ne olacaklarını kestiremediğimizler var. Transfer konusunda uğraşıyoruz. Bunların hepsi bir arada yaşanırken, üçüncülüğü yakalama ihtimalimiz de var. 2 maç üst üste kaybettik, çok üzgünüz. Taraftarımızdan affımızı istiyoruz. Bu geçiş sürecinde bizimle olsunlar. Trabzonspor bunun üstesinden gelir."

"Transferde gerçeğe uygun bir şekilde davranmamız gerekiyor. Bugün bir tane açığımız var. Orsic'in nasıl bir performans sergileyeceğini görmemiz gerekiyor. Onun haricinde bir tane açığımız var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor."

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