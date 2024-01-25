Trabzonspor'un eski hocası Bjelica Sane'ye tokat atmıştı cezası belli oldu

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Trabzonspor'un eski hocası Bjelica Sane'ye tokat atmıştı cezası belli oldu
Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münihli futbolcu Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezasını açıkladı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Alman ekibi Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica; Bayern Münih maçında sahalarda pek de görmeye alışık olmadığımız bir harekete imza atmıştı.
74. dakikada Leroy Sane ile tartışan ve rakip oyuncuya tokat atan Bjelica kırmızı kart görmüş ve tribüne gönderilmişti.
Karşılaşmayı Bayen Münih Guerrero'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.
Almanya Futbol Federasyonu; Nenad Bjelica'nın cezasını açıkladı.
Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin Euro para cezası verildi.

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