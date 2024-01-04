Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti
Trabzonspor’un teknik patronu Abdullah Avcı ile baş başa görüşen 25 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu, Trabzonspor takımından ayrılmaya karar verirken, kulüp bulmak için kentten de ayrıldı.

Trabzonspor'un sezon başında, Hırvat ekibi NK Varazdin takımından kadrosuna kattığı Split doğumlu, 1.82’lik kanat oyuncusu Tonio Teklic, Trabzonspor'dan ayrılıyor.
Geldiği günden beri bordo-mavili forma altında bir varlık gösteremeyen Teclic, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme yaparak, dün gece saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı.
Teklic için, Avcı'nın bu oyuncunun kiralık olarak ayrılığına izin verdiği öğrenildi.
İsmi henüz belirlenemeyen Rusya Premier Ligi’nden bir kulüple görüşme halinde olan Teklic, ayrıca Türkiye Süper Lig'inden birkaç takımla da temas halinde. Teklic'in kısa süre içinde yeni takımıyla anlaşma yapması, bordo-mavili kulüpte dört gözle bekleniyor.
Tonio Teklic'in kiralık transferi kısa süre içinde netlik ve resmiyet kazanması beklenirken, Hırvatistan ‘ın milli takım yaş kategorilerinde, en son U 20 milli takımının formasını giyen sol ayaklı oyuncu, Karadeniz ekibinin eski teknik adamı Nenad Bjelica'nın isteği üzerine, geçen Temmuz ayında 1 milyon Euro karşılığında Hırvat ekibi Varazdin'den transfer edilmişti.
Orta saha ve for hattında kanat oynayan Teklic, Trabzonspor formasıyla 6 maçta görev almış, ancak bunlardan sadece birinde ilk 11'de yer alabilmişti.
Skor anlamında gol ve asist olarak, hiç bir katkı sağlayamayan oyuncu, dün gece saatlerinde menajeriyle birlikte Trabzon Havalimanından ayrılarak Rusya'ya gitti.

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